Il mercato Coclearia.

L’estate a San Teodoro non sarebbe estate senza il famoso mercatino serale. E anche quest’anno questa inconfutabile verità non verrà smentita. A partire dalla serata di oggi, 27 giugno, e per tutta l’estate, per le vie del centro si snoderà il mercatino Coclearia.

Il mercatino, che prende il nome dall’insediamento di epoca romana denominato Cochlea, collocato nell’attuale San Teodoro, conta ogni estate un centinaio di espositori. Tra le sue bancarelle è possibile trovare il meglio dell’artigianato tradizionale e oggetti moderni dal design innovativo.

L’area interessata dal mercato Coclearia comprende via Sardegna, dall’incrocio con via Rinaggiu, proseguendo con via dei Gerani, fino all’incrocio Via Asfodeli. Via dei Gerani, largo dei Platani e Piazza Gallura. Via del Tirreno, sino incrocio con via S.Satta, largo Emilio Lussu, via Don Gavino Pes, via G. Gabriel e via SanFrancesco. Come ogni anno l’intera zona sarà area pedonale della 20.30 sino alle 2 del mattino.

(Visited 133 times, 133 visits today)