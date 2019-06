Emergenza caldo in Gallura, nuovo bollettino della Protezione civile

Le previsioni dei prossimi giorni.

Il caldo in Gallura e in tutta la sardegna non accenna a diminuire. Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile – Settore Meteo ha emanato avviso di condizioni meteo avverse con vigenza dalle ore 10 del 28 giugno 2019 e sino alle ore 20 del 29 giugno. 2019.

Sul bollettino si legge che “già nel corso del pomeriggio odierno si registreranno temperature prossime o localmente superiori ai 37 gradi sui settori occidentali della sardegna. domani, martedì, le temperature massime sui settori occidentali dell’isola subiranno un ulteriore lieve aumento, con valori termici che localmente si porteranno intorno ai 40 gradi.

Nella giornata di mercoledì si avrà un lieve calo delle temperature massime sui settori occidentali dell’isola, con valori termici intorno ai 37gradi”.

La Protezione civile ricorda inoltre di non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina.

Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.

