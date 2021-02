La lotta all’abbandono dei rifiuti a San Teodoro.

Novità a San Teodoro per quanto riguarda la nettezza urbana. Dopo aver appurato la presenza continua di discariche abusive soprattutto nei punti di accesso del paese, il Consiglio comunale, riunitosi ieri, 22 febbraio, ha esposto i punti salienti del nuovo modus operandi.

”Innanzitutto intendiamo destinare delle risorse aggiuntive per intensificare i controlli sul territorio in maniera più capillare in modo da eliminare in maniera esponenziale la possibilità di abbandono dei rifiuti lungo le strade – spiega il consigliere delegato all’ambiente Fabiano Decandia – .Verranno inoltre posizionate delle isole ecologiche mobili lungo tutto il paese, dal centro fino alle frazioni. Inoltre intensificheremo i controlli installando anche delle telecamere di sicurezza per un monitoraggio continuo ”.

Il Comune si sta mobilitando al massimo per combattere il continuo abbandono dei rifiuti che sta causando il danneggiamento del decoro urbano e un ulteriore dispendio in termini economici per il recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati. ”Speriamo inoltre di ripartire presto con le giornate ecologiche sia sulle spiagge che in tutte le aree comunali, bloccati a causa dell’emergenza sanitaria. Cercheremo di intensificare ulteriormente la comunicazione con i cittadini al fine di sensibilizzarli, mettendo a disposizione depliant, con la distribuzione dei nuovi mastelli, con le informazioni necessarie affinché tutti abbiano modo di conoscere il metodo corretto di smaltimento dei rifiuti”, conclude Decandia.

