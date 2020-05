La donazione fatta dalla Croce Bianca di San Teodoro.

L’unione fa la forza e crea grandi iniziative come quella portata avanti da Alberto Grandi e la sua associazioni motociclistica Gallura Custom, che ha donato alla Croce Bianca di San Teodoro un nuovo defibrillatore. Grandi, proprietario dell’officina meccanica dedicata alle moto, la Gallura Custom Cycles, è anche il fondatore, insieme ad amici e clienti, dell’associazione motociclistica dall’omonimo nome con la quale ha creato tanti eventi per il sociale legati alla sua passione per moto come il Moto Raduno che ogni anno raggruppa appassionati bikers in giro per l’Italia e il Moto Babbo Natale dedicato ai più piccoli.

”Grazie alle donazioni fatte dai nostri sponsor e dall’amministrazione comunale di San Teodoro, che ha visto la volontà operatrice della nostra associazione, e grazie alle donazioni di tante attività commerciali teodorine e dei nostri soci, siamo riusciti a ricavare una somma considerevole per poter donare un nuovo defibrillatore alla Croce Bianca in vista dell’estate e dell’arrivo di una nuova ambulanza per garantire la migliore assistenza“, racconta Grandi.

Il defibrillatore è stato acquistato dalla Cecchini Cuore Onlus, che ha collaborato in diversi eventi organizzati da Alberto e la sua associazione e organizza corsi gratuiti per insegnare come si utilizza il defibrillatore in casi di emergenza.

