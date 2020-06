Il parroco di San Teodoro don Alessandro Cossu.

Testimonianza di fede e promozione turistica. Può essere riassunta così l’intervista rilasciata da don Alessandro Cossu, parroco di San Teodoro, nel corso della puntata del 16 giugno di Italia Sì, programma mattutino di Raiuno condotto da Marco Liorni. Collegamento tenuto dalla splendida cornice di Cala Brandinchi, una delle perle del litorale teodorino.

Accompagnato dal suo fedele chitarrista, Luigino Cossu, don Alessandro ha parlato del suo particolare modo di diffondere la fede tra i ragazzi attraverso le cover di canzoni famose rivisitate in chiave cristiana. Dopo di che ha cantato l’ormai celebre Sotto il sole di San Teodoro, cover di Sotto il sole di Riccione dei The Giornalisti, modificandone ulteriormente il testo in modo da trasformarlo in un invito a visitare San Teodoro.

Tante le domande degli opinionisti in studio che hanno voluto approfondire la missione pastorale sui generis di don Alessandro, così come tanti sono stati i complimenti anche per le doti canore del sacerdote. Un’occasione a cui il parroco non si è sottratto e con la sua consueta disinvoltura ha provveduto a portare la sua testimonianza cristiana nelle case di milioni di italiani, oltre ad un messaggio di accoglienza da parte della comunità di San Teodoro.

