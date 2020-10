All’indomani delle elezioni a San Teodoro la sindaca Rita Deretta ha riunito la sua squadra e nei prossimi giorni verranno assegnate le diverse deleghe da dividersi tra gli 11 posti da consigliere, e non solo. Infatti una novità che delinea il cambiamento portato avanti come promotore da questo gruppo è la presenza di tutti i candidati. Oltre agli 11 posti riservati ai consiglieri comunali, la restante parte del gruppo avrà diversi incarichi, deleghe e assessorati.

Per cui il Consiglio comunale vedrà all’interno della maggioranza per Rinnoviamo San Teodoro, la neo sindaca Rita Deretta, Luciana Cossu, la più votata con 389 voti, Antonella Debertolo (245), Daniele Corrias (184), Cristian Folino (181), Chantal Brandano (171), Massimo Bacciu (164), Gianluca Sanna (163), Gianpiero Boeddu (162), Barbara spiga ( 159), Gianluca Seazzu (153), Giulia Serra (146), Manilo Manca (139), Viviana Manchia (128), Fabiano Decandia (127), Roberto Decandia (124) e Tiziano Debertolo (56).

I 5 posti riservati alla minoranza vedranno seduti ai banchi dei consigli comunali il candidato sindaco Luciano Decandia, Sonia Pittorra, Ivan Giagheddu, Serena Trudda e Mirella Mordini.

Intanto ha preso il via il toto-assessori che vedono come possibile candidata a vice sindaco Luciana Cossu con un maggior numero di preferenze, mentre gli altri candidati verranno suddivisi in base alle preferenze e le loro competenze.

