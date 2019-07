Il primo Festival di San Teodoro.

Si terrà il prossimo 11 agosto il primo Festival di San Teodoro organizzato dall’Oratorio don Francesco Pala. La manifestazione, che verrà presentata dalla cantante Maria Giovanna Cherchi, sarà l’occasione per una raccolta fondi dedicata all’acquisto del mobilio per la Stanza dei ragazzi dell’oratorio.

Il festival è aperto a chiunque voglia esibire il suo talento nel ballo, nel canto e nel teatro. Le iscrizioni alla competizione artistica sono aperte fino al 4 agosto. Basterà mandare un sms o una mail con scritto nome e cognometelefono e città di provenienza, pezzo da fare con titolo e con il tempo di durata.

Il numero dei partecipanti del gruppo è massimo 5. Il costo dell’iscrizione è di 10 euro da far prevenire tramite vaglia postale alla parrocchia di San Teodoro Martire. È possibile fare l’iscrizione direttamente in parrocchia con il parroco. Per il primo classificato è previsto un premio in denaro del valore di 500 euro.

Nel corso della serata, inoltre, il parroco di San Teodoro don Alessandro Cossu presenterà alcune sue nuove cover. Sono previsti numerosi ospiti e l’esibizione di don Alessandro in duetto con alcuni di questi tra i quali spicca il nome di Paola Haiducii, la cantante della mitica hit dance dei primi anni duemila Dragostea.

