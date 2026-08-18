Ubriachi alla guida, raffica di sanzioni a San Teodoro

Sanzionati gli ubriachi alla guida a San Teodoro.

San Teodoro è tra i territori interessati dai controlli rafforzati sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione alla guida sotto l’effetto dell’alcol. Gli accertamenti effettuati sulle arterie del territorio hanno portato alla denuncia di 15 conducenti, risultati positivi all’etilometro con livelli di alcolemia anche particolarmente elevati. I controlli dei carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno evidenziato in alcuni casi valori ben oltre i limiti consentiti. Tra i tassi registrati figurano 3,72 grammi per litro, 2,42 grammi/litro e 2,41 grammi/litro, livelli che evidenziano condizioni di forte alterazione alla guida e che hanno portato all’intervento dei militari.

L’attività di prevenzione si è concentrata soprattutto sulle strade maggiormente frequentate, con l’obiettivo di intercettare situazioni potenzialmente pericolose prima che potessero provocare incidenti. La guida dopo aver assunto alcol rappresenta infatti uno dei principali fattori di rischio per la sicurezza di automobilisti e altri utenti della strada. Tra le persone fermate a San Teodoro c’è anche un automobilista risultato positivo all’alcol test con un tasso di 1,47 grammi/litro. Nel corso degli accertamenti, a suo carico è emerso anche un secondo episodio. L’uomo è stato infatti individuato dopo aver sradicato e portato via un cartello stradale dalla strada statale 125, apparentemente come ricordo. Il segnale è stato recuperato e sottoposto a sequestro, mentre nei confronti dell’automobilista sono scattate le contestazioni previste per i fatti accertati.

I controlli non si sono limitati alle verifiche sull’alcolemia. In alcune circostanze, gli automobilisti fermati hanno reagito in maniera particolarmente agitata alle attività dei militari. Alcuni sono stati denunciati anche per comportamenti rivolti contro gli operatori, tra cui episodi di resistenza, spintoni e oltraggi, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità.







Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui