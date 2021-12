Enna è morto all’ospedale di Nuoro.

È scomparso all’età di 65 anni a San Teodoro Gabriele Enna, originario di Tempio. Malato da qualche mese, Gabriele Enna è deceduto nella giornata di ieri all’ospedale San Francesco di Nuoro e lascia una moglie, tre figli e due nipoti.

Professionista apprezzato, meccanico specializzato in motociclette, titolare di un’officina di riparazione e personalizzazione, il parroco di San Teodoro don Alessandro Cossu lo ricorda come “una brava persona” e molto riservata. La notizia della morte ha fatto in poco tempo il giro del comune.