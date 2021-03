Lo screening a San Teodoro.

Si è conclusa ieri la campagna di screening di massa a San Teodoro disposta dopo il passaggio in zona rossa.

Una grande partecipazione da parte dei circa 2.700 cittadini coinvolti che hanno effettuato il tampone antigenico in questi due giorni ai quali vanno a sommarsi i 200 già sottoposte precedentemente a tampone da parte dell’Ats. Infine altre 50 persone a breve eseguiranno il tampone al proprio domicilio.

Anche se i risultati definitivi devono ancora arrivare la buona notizia è che tutti i tamponi dei bambini delle due classi della scuola secondaria sono risultati negativi.

“Siamo in attesa di potervi dare comunicazione definitiva circa i risultati – commenta la sindaca Rita Deretta – alla loro ricezione faremo delle valutazioni attente e prudenti per consentire la revoca della zona rossa del nostro Comune per allinearci all’attuale situazione che vede la Sardegna unica regione Zona Bianca d’Italia. Sarà comunque fondamentale mantenere comportamenti responsabili e virtuosi per evitare in futuro nuove restrizioni”.

(Visited 215 times, 215 visits today)