I controlli dei carabinieri a San Teodoro.

Continuano i controlli dei carabinieri della compagnia di Siniscola sulle strade volti soprattutto a contrastare quei comportamenti che mettono a rischio la sicurezza dei guidatori e degli altri automobilisti.

Particolare attenzione anche all’abuso di alcolici, dove nel corso dell’ultima settimana i militari hanno deferito per guida in stato di ebrezza a San Teodoro un 33enne e un 21enne del luogo e un trapanese di 39anni, trovati con un tasso alcolemico superiore al consentito. Stessa sorte è toccata anche un 27enne e un 26enne a Dorgali. Per tutti e cinque è scattato anche il ritiro della patente.

(Visited 216 times, 216 visits today)