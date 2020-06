L’atterraggio dell’idrovolante a San Teodoro.

Non capita tutti i giorni di trovarsi dinnanzi ad un mezzo di trasporto così inusuale come un idrovolante. Tanto meno capita di assistere alla scena di un suo ammaraggio così come è accaduto ai fortunati bagnanti che nella mattinata di oggi si trovavano sulla spiaggia di Lu Impostu a San Teodoro.

Un ronzio insistente, sempre più vicino, che ha convinto tutti a portare il naso all’insù e, con la bocca aperta per lo stupore, ammirare il piccolo aeroplano che ammarava nella parte nord della spiaggia. Una sosta durata una decina di minuti al seguito della quale l’idrovolante ha ripreso il volo dirigendosi verso Tavolara.

