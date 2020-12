Due nuovi impiegati d’archivio a San Teodoro.

Entreranno in forze presso il Comune di San Teodoro due nuovi impiegati d’archivio a tempo determinato. Il bando, che verrà pubblicato a giorni, è finalizzato all’assunzione per 4 mesi con un contratto part time. Le persone interessate, per candidarsi, dovranno compilare il form online sulla piattaforma www.sardegnalavoro.it di Aspal, l’agenzia della Regione Sardegna per il lavoro.

I candidati, residenti o domiciliati nel Comune di San Teodoro, dovranno essere in possesso di un diploma di scuola media superiore e della qualifica di impiegato d’archivio. Ai fini dell’assunzione dovranno sostenere una prova teorico pratica. Il bando sarà dedicato ai disoccupati che abbiano dichiarato la loro disponibilità al lavoro, iscritti presso il centro per l’impiego di Olbia e che non beneficino di alcune forma di sostegno al reddito, sovvenzione o indennità di disoccupazione o mobilità.

(Visited 76 times, 76 visits today)