Il progetto per la Olbia -Tempio.

Si è svolto presso il Comune di Tempio Pausania una conferenza tra la Provincia, il sindaco e assessore ai Lavori Pubblici di Tempio Pausania, il primo cittadino di Calangianus e l’assessore ai Lavori Pubblici di Luras, al fine di definire il tracciato dell’intervento di riqualificazione dell’itinerario Tempio Pausania – Olbia nel tratto Tempio Pausania – Calangianus, che di fatto rappresenta il primo lotto della Olbia – Tempio Pausania.

L’opera finanziata dalla Regione Sardegna per un importo complessivo di 12.300.000 euro prevede la sistemazione del tracciato esistente con allargamento e adattamento del percorso dalla rotatoria di Luras fino al primo bivio di Nuchis. L’accordo raggiunto permette di dare avvio alle procedure di affidamento della progettazione e realizzazione della strada su cu cui non è più possibile attendere oltre.

L’intervento si rende possibile grazie al forte sostegno dei consiglieri e assessori regionali galluresi che hanno fatto in modo di mettere le risorse finanziarie nel bilancio regionale. La Regione Sardegna ha imposto tempi di compimento dell’opera entro il 2025.

Grande soddisfazione da parte del sindaco di Tempio Pausania Giannetto Addis che si auspica che sia l’iter progettuale che quello realizzativo dell’opera possano in tempi brevi trovare compimento.

“Sono molto soddisfatto della riunione odierna convocata dal sub Commissario Pietro Carzedda – commenta anche il sindaco di Calangianus Fabio Albieri – sulla ripresa delle attività relativamente alla strada Tempio Olbia, tratto Tempio Calangianus nella quale è stata confermata la richiesta della nostra Amministrazione di riqualificare la strada che attraversa la zona artigianale di Calangianus, evitando di interessare una zona ormai fortemente antropizzata. Siamo a disposizione della Provincia per tutti gli atti che ci chiederà di assumere in tempi celerissimi”.

“Il nostro territorio ha di nuovo finalmente una guida politica vicina alle comunità locali che sta portando risultati concreti all’intero territorio”, conclude il sindaco di Luras Marisa Careddu

