Intervento del 118 in spiaggia a San Teodoro per un 54enne colpito da infarto

Una giornata di mare si stava trasformando in tragedia a San Teodoro: un 54enne ha avuto un infarto mentre si trovava in spiaggia. Scattato l’allarme è partita la chiamata al 118 e sono arrivate due ambulanze, una per il soccorso di base e una medicalizzata arrivata da Siniscola.

Grazie ai soccorsi il cuore ha ricominciato a battere e l’uomo ha ripreso conoscenza. I medici hanno confermato che si trattava di infarto ed è stato preso in carico dall’elisoccorso. Grazie al volo ha agevolmente raggiunto l’ospedale di Olbia dove si trova ricoverato nella Terapia intensiva del reparto di Cardiologia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui