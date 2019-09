La cover con Maria Giovanna Cherchi.

Non smette di far parlare di sé, o meglio delle sue iniziative, don Alessandro Cossu. L’inarrestabile parroco di San Teodoro, salito agli onori delle cronache come il prete canterino, ne ha combinata un’altra delle sue proprio nell’ambito del suo essere cantate nel nome di Cristo.

È, infatti, uscito nei giorni scorsi il nuovo vito girato da don Alessandro in compagnia della cantante Maria Giovanna Cherchi. Dico di sì nel nome di Dio è la cover del brano Perfect di Ed Sheeran. Il video è stato girato, sotto la direzione di Daniele Perra, nel suggestivo scenario del Castello di Pedres.

“Questa cover è nata per regalare un momento unico e indimenticabile alla mia prima nipote che ha celebrato le sue nozze alcuni mesi fa – ha dichiarato don Cossu -. Dopo averla cantata in chiesa tutti rimasero entusiasti del bellissimo testo, ma mi resi conto che mancava la voce di una donna”.

“Quando avevo già accantonato l’idea, altri sposi mi chiesero di replicarla, ma suonata da musicisti come i fratelli Pinna e Luigino Cossu – prosegue don Alessandro –. Feci un video nuovo e lo mandai a diversi artisti, tra cui la cara amica Maria Giovanna Cherchi, che scherzosamente ha detto di volerlo cantare con me e così eccoci qui”.

