I migliori ristoranti per vegani a Olbia secondo i clienti (2019)

I migliori ristoranti per vegani.

In base ad una classifica stilata dal sito sui viaggi, Tripadvisor, vi segnaliamo cinque tra i migliori ristoranti con opzioni per vegani a Olbia. La classifica è aggiornata con le ultime recensioni del 2019. La classifica è consultabile da tutti, basta andare sul sito viaggi TripAdvisor, cercare “migliori ristoranti per vegani”.

Al 1°posto abbiamo Dolceacqua con 866 recensioni. Il ristorante si trova in Giacomo Pala

Al 2°posto si classifica Il Mattacchione con 831 recensioni. Il ristorante si trova in via Copenaghen.

Al 3°posto si trova Bacchus Ristorante con 761 recensioni. Il ristorante si trova in via degli Astronauti,

Al 4°posto abbiamo La Sartoria del Gusto con 677 recensioni. Questo si trova in via dello Zaffiro.

Al 5°posto si classifica il Vesuvio Pizzeria Trattoria Bruschetteria con 627 recensioni.

