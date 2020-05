Il sindaco di San Teodoro sulla giornata nelle spiagge.

È un sindaco di San Teodoro amareggiato e deluso. Il primo cittadino Domenico Mannironi aveva, giusto nei giorni scorsi, fatto appello alla responsabilità, “pilastro fondamentale per la fruizione delle spiagge di San Teodoro”. “Dispiace constatare che il mio appello non è stato recepito da tutti purtroppo”, dice Mannironi, intervenendo sulla situazione di affollamento a Cala Brandinchi.

“Oggi San Teodoro è stata meta di tante persone, che hanno scelto di trascorrere questa domenica nel nostro comune. A loro va il mio più sentito ringraziamento ed è stato un vero piacere vedere ripopolarsi il centro cittadino così come le nostre spiagge, sia da parte di concittadini che di ospiti da varie parti della Sardegna e non solo – prosegue il sindaco -. In tutte le spiagge del litorale la giornata è trascorsa senza troppe criticità, ma ho purtroppo constatato personalmente che invece a Cala Brandinchi ciò non è successo”.

Mannironi si dice deluso “da alcuni comportamenti che vanno contro qualsiasi norma e il buon senso, in particolare al mancato rispetto, soprattutto nella prima metà della spiaggia, delle norme sul distanziamento che ricordo deve essere almeno di tre metri”.

“Comprendiamo la voglia di libertà, di riprendere la vita di sempre ma la salute e la sicurezza di tutti vengono prima di ogni desiderio, soprattutto in questa fase dove l’emergenza, ricordo, non è finita – prosegue il primo cittadino -. Il comportamento di pochi non oscura l’atteggiamento diligente di molti, ma rende comunque necessaria un’attenta riflessione e la messa in campo di misure specifiche. Rinnovo il mio appello al senso di responsabilità e sono fiducioso che certe situazioni non si ripeteranno in futuro”.

Il Comune annuncia, comunque, che già da domani potenzierà il sistema di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio e controllo sulle spiagge, per garantire a tutti delle giornate al mare in sicurezza, anche in quelle spiagge particolarmente sensibili come Cala Brandinchi.

(Visited 1.136 times, 1.136 visits today)