I Babbi Natale di San Teodoro portano regali ai più piccoli in moto

Grande successo peri iniziativa di Natale a San Teodoro.

Sabato 20 Dicembre, tanti bikers rigorosamente vestiti da Babbo Natale hanno portato allegria e regali per i bambini a San Teodoro. L’appuntamento è stato organizzato dai Moto Club Teodorini, “Gallura Custom HD Asd” e “Terra Sarda Racing Team Asd”, per promuovere il Natale nel migliore dei modi.

Dopo un giro turistico e aver consumato un lauto aperitivo presso Località Sitagliacciu , offerto dalla famiglia Nieddu, i Bikers si sono diretti verso il Biker Shed in zona artigianale per il pranzo.

Successivamente sono giunti in Piazza Gallura per la consegna dei dolci e doni per grandi e piccini.L’intero ricavato della Manifestazione è stato devoluto alla Croce Bianca di San Teodoro. Un piccolo evento che ha permesso, di socializzare stare insieme e condividere le festività Natalizie, in attesa poi della fine del 2025.

