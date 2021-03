Le nuove uniformi per i carabinieri di San Teodoro.

Come per l’intero territorio nazionale, sono state distribuite le nuove uniformi invernali per i carabinieri in servizio alle stazioni e Tenenza di San Teodoro, dipendenti dal Comando provinciale di Nuoro, quotidianamente impegnati nel controllo del territorio.

Le nuove divise, realizzate con materiali moderni, sono composte da una giacca a vento in tessuto tecnico, impermeabile e con imbottitura asportabile, con la scritta bianca su fondo rosso “Carabinieri”, posta sia sul davanti sia sulle spalle. Al posto della camicia bianca e cravatta potrà essere indossato un lupetto e uno scaldacollo.

Sopra la giacca è previsto un cinturone con fondina a estrazione rapida in materiale polimerico, con gancio per la ritenzione e possibilità di rotazione. I pantaloni, simili ai precedenti, sono stati sostituiti da un capo tecnico in fibra mista, sintetica e con apprezzabile elasticità. Le scarpe basse in cuoio tipo “derby” sono state rimpiazzate da “stivaletti city”, dispositivi di protezione individuale, impermeabili, con suola anti perforazione e antiscivolo. Inoltre sono stati forniti nuovi guanti anti taglio.











