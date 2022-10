Gara di solidarietà per i morti morti a Olbia, aiuti per tantissime famiglie

La solidarietà di Olbia per i ”morti morti”.

A Olbia i ”morti morti” si trasformano in una gara di solidarietà senza precedenti. Diverse famiglie in città, complici anche i rincari e la crisi, si trovano purtroppo a far fronte a tante difficoltà economiche. Lo sa benissimo il “sindaco” della città Tango Dessì, che da anni si occupa di aiutare i poveri e che ogni giorno riceve tante disperate richieste di aiuto.

Proprio quest’anno, in occasione dell’Halloween gallurese, il noto olbiese ha organizzato da alcuni giorni una raccolta per aiutare queste famiglie. Anche questa volta Antonio è stato contattato da numerose aziende locali per distribuire loro aiuti alimentari e non a chi non può permettersi di arrivare a fine mese. “Con tantissime schede pre pagate ho fatto tanti acquisti – racconta – e molti mi hanno dato direttamente la spesa. Paolo Pisanu mi ha invece fornito il carburante per consegnare frutta verdura”.

Sono tante le richieste di aiuto in città, nonostante la gara di solidarietà dei cittadini. Come sempre Olbia si dimostra una città molto generosa, malgrado le enormi richieste. Elettrodomestici, buoni spesa e non mancano nemmeno i dolci per i festeggiare il “dolcetto e scherzetto”. Le aziende locali che hanno donato i loro beni sono veramente tante. “La famiglia Lilliu mi ha preso una pedana di 700 profiterol – aggiunge Tango -. La pizzeria Meddas Group, invece mi ha donato dei buoni per 500 pizze. In questi giorni anche la Ottimax mi ha contattato, dandomi tre lavatrici. Sono tantissimi quelli che che mi aiutano ma le famiglie da sostenere sono tantissime”.

