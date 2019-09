Per un attimo ho creduto che fosse un film, come tratto dal famoso "Il pianista sull'oceano " invece erano le 7.30 e tutto si svolgeva nella Spiaggia La Cinta di San Teodoro. Non sappiamo se in questo momento si stava girando una pubblicità o chissà cosa. Ma è fantastico 🌅. Video realizzato da Dominique Falchi.. .#sardegna #sardinia #travel #lanuovasardegna #sardegnaofficial #focusardegna #unionesarda #volgosardegna #ig_vision #travel_drops #new_photosardegna #likes_sardegna #kings_sardegna #yallersardegna #ig_italia #igersitalia #italiainunoscatto #italian_places #best_italiansites #loves_united_sardegna #earthpix #vivosardegna #sardiniantales #sardinia_exp #sardegnareporter #tropicals #spiaggedasogno