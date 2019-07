Il temporary store di Armani in spiaggia a La Cinta.

Anche i grandi della moda s’impegnano in iniziative ecosostenibili, come il marchio Armani, in tour per le spiagge italiane con un temporary store, dove verrà presentata la nuova collezione fatta con materiali riciclati, che ha come obiettivo la sensibilizzazione alla salvaguardia e il rispetto dell’ambiente favorendo il riciclo e la raccolta differenziata, coinvolgendo i passanti in attività e giochi sulla spiaggia.

L’iniziativa itinerante che prende il nome di Eagle Arcade Beach Tour si è tenuta alla spiaggia la Cinta di San Teodoro, dove è stato possibile partecipare a tornei di biliardino e ricevere gadget per ogni oggetto di plastica che veniva riciclato negli appositi contenitori presenti nello store.

(Visited 596 times, 596 visits today)