Rai Uno ospita il parroco di San Teodoro.

Ha portato con se tutta San Teodoro il parroco don Alessandro Cossu nella trasmissione di Rai Uno Italia sì, condotta da Marco Liorni. La puntata di sabato 18 maggio, infatti lo ha visto tra i protagonisti.

Dopo aver interpretato la sigla del programma, don Alessandro ha parlato di come i social siano per lui importati per portare avanti la propria missione pastorale. “Uno modo per parlare di Dio, anche se può far discutere, ma l’importante è portarlo ovunque noi siamo”.

Successivamente don Alessandro ha cantato Sotto il sole di San Teodoro, remake di Sotto il sole di Riccione dei The Giornalisti, un brano del cd dito con i ragazzi della parrocchia. Interrogato dai “saggi” del programma, Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa e Mauro Coruzzi ha raccontato di come anche il canto lo abbia portato ad avvicinare i più giovani e di come il suo cd di cover serva a finanziare la costruzione dell’oratorio del paese.



Anche se farà discutere, tutto si fa per parlare di Dio e di quanto è importante portarLo ovunque noi siamo. Anche in Tv! Geplaatst door ParrocchiasanTeodoro Cossu op Zaterdag 18 mei 2019

