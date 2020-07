L’impianto di compostaggio di San Teodoro.

Riapre all’utenza l’impianto di compostaggio del Comune di San Teodoro. La struttura, sita in via Gramsci in prossimità della spiaggia della Cinta, era chiusa da tempo perché sottoposta ad alcuni lavori di manutenzione. La società di gestione Mediterranea Ambiente srl, in occasione della riapertura, ha pensato di differenziare la ricezione di potature e ramaglie, e degli altri materiali consentiti, in base alla tipologia di utenza.

I titolari di un’utenza domestica e i residenti potranno, infatti, accedervi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. I professionisti ed i giardinieri, invece, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre il sabato solamente dalle 9 alle 13.

