Roti Antichi di Gaddhura, auto e moto d’epoca a San Teodoro

L’evento Roti Antichi di Gaddhura.

San Teodoro ha fatto da cornice, lo scorso weekend, al raduno “Roti antichi di Gaddhura“, organizzato dal Club Gallura Custom Hd con il patrocinio del Comune. L’evento, dedicato alla memoria di Giovanni Lai, giovane appassionato di motori scomparso prematuramente, ha visto protagoniste fiammanti auto e moto d’epoca esposte lungo le vie principali del paese, offrendo un suggestivo viaggio nel tempo tra mezzi storici.

Il programma ha previsto momenti conviviali molto apprezzati, come la cena di sabato organizzata con il sostegno dei commercianti locali, e la domenica dedicata all’esposizione dei veicoli in piazza Gallura, con pranzo convenzionato presso il ristorante Da Lu Brutoni.

Al termine del raduno, sono stati consegnati riconoscimenti ai club partecipanti, tra cui Il Volante di Sassari e il Circolo Gallurese di Olbia, e premi speciali all’auto più vintage, una Fiat Topolino del 1950, e al guidatore più anziano, Osvaldo Cugini, nato nel 1945. L’appuntamento è già fissato per l’edizione 2026.

