La Befana visita la Rsa di Padru.

Il viaggio non è molto lungo. Forse è per questo che la Befana dell’Oratorio don Francesco Pala di San Teodoro, alla residenza sanitaria assistita di Padru, è arrivata con un giorno di anticipo. I ragazzi dell’oratorio, accompagnati dagli educatori, dal parroco don Alessandro Cossu e dai genitori hanno portato un pomeriggio di gioia e allegria ai residenti e ai lavoratori della Rsa.

“Il programma oratoriale per i ragazzi della medie prevede di far fare loro esperienze forti – spiega don Alessandro –. Per questo, in occasione dell’Epifania, abbiamo pensato di regalare un sorriso sincero attraverso la vera carità che non si fa solo in teoria, ma anche in pratica”.

“Noi educatori, e soprattutto io che mi son fatto befana per questo fine, dobbiamo dare l’esempio – conclude il sacerdote –. Regalare la gioia ai prediletti di Gesù è il vero scopo del cammino catechetico oratoriale”.

