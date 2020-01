La tragedia di Aggius.

Si stringe il cerchio intorno al responsabile della tragedia di ieri ad Aggius. Un colpo fatale nel quale è rimasto ucciso l’assessore comunale al Turismo dello stesso paese, Andrea Altea.

I carabinieri della compagnia di Tempio Pausania, guidati dal capitano Ilaria Campeggio, continuano ad indagare in attesa dei riscontri che arriveranno con molta probabilità nelle prossime ore.

Per domani, invece, è prevista l’autopsia sul corpo del cacciatore che fugherà possibili dubbi cerca l’accidentalità dell’evento. Un colpo partito durante la caccia al cinghiale che non ha lasciato scampo al 43enne stimato e benvoluto non solo in Gallura.

