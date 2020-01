La Befana scesa dalla ruota panoramica di Olbia.

La Befana vien di notte… ma ogni tanto anche di giorno. Come a Olbia. Una vecchia signora che lascia a bocca aperta come sempre quella organizzata dai vigili del fuoco, quest’anno, e che, in via del tutto eccezionale, questa mattina, si è calata dalla ruota panoramica La Maestosa. Tantissime le persone presenti, una folla sorridente di nasi all’insù senza età.

Una volta iniziata la discesa, come da tradizione, la Befana ha iniziato a lanciare le caramelle per i bambini, che si sono precipitati a raccoglierle. Alla fine, non poteva certo mancare una foto ricordo e tantissimi piccoli si sono messi in fila per raggiungere la Befana. Conclusione felice di questa ultima giornata di festa, tra caramelle e sole.

