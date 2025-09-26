San Teodoro Beer Fest, due giorni tra birra artigianale e street food

Cresce l’attesa per il San Teodoro Beer Fest.

San Teodoro si anima con la terza edizione del Beer Fest, che oggi e domani trasformerà il centro turistico in un vero e proprio tempio della birra artigianale e dello street food. L’evento, organizzato dall’associazione S’Andala con la collaborazione del Comune, unisce degustazioni, musica dal vivo e animazione per grandi e bambini, offrendo un’esperienza a cielo aperto tra sapori e tradizione.

L’inaugurazione è prevista alle 18, con il saluto della vice sindaca Luciana Cossu, seguita da un convegno dal titolo “Dietro ogni birra, una storia: incontro con una mastra birraia”. Protagonista dell’incontro sarà Carla Orgiana del birrificio Mascagni di Quartu, che dialogherà con gli organizzatori Giovanni Cocco e Roberto Putzu. Gli stand dei birrifici saranno allestiti nel centro storico, trasformando le strade in un grande pub all’aperto dove sarà possibile degustare birre artigianali provenienti da tutta l’isola e dal continente, tra cui il celebre Baladin di Piozzo e birrifici locali come Bam, Coros, Dolmen, Marduk, Opus e Klosterkeller.

Oltre alla degustazione, sarà presente un mercatino di arti e mestieri e un’area di intrattenimento per bambini. La musica dal vivo accompagnerà le serate, creando un’atmosfera conviviale che celebra la cultura della birra e dello street food. L’evento conferma la crescita del Beer Fest come appuntamento culturale e turistico di rilievo per San Teodoro.

