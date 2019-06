La festa patronale dedicata a San Teodoro.

Si terranno sabato 29 e domenica 30 giugno i festeggiamenti per il Santo patrono di San Teodoro. Organizzati dal Comitato per la festa di San Teodoro, leve 1979 -1989, che nel corso dell’anno ha lavorato alacremente per raccogliere fondi e per ravvivare il lungo inverno teodorino.

Si parte sabato alle 18 con la processione per le vie del paese. Il simulacro di San Teodoro sarà accompagnato dai fedeli e dai gruppi folk Brathallos di Fonni, Nugoresas di Nuoro, dal gruppo folk di Aggius e da quello di San Pantaleo. La processione, inoltre, sarà animata dai canti del coro Aldia di San Teodoro e dalle launeddas di Giuseppe Deplano e Stefano Vargiu.

Alle 19 il parroco don Alessandro Cossu officerà la santa messa animata dal coro Galorj di San Teodoro. Seguirà l’inaugurazione dell’oratorio don Francesco Pala e il rinfresco offerto dal comitato.

Alle 21,30 è prevista la rassegna folk organizzata dall’associaizone culturale Galorj in collaborazione con il comitati della festa. Nel corso della serata si esibiranno i gruppi di ballo tradizionale di Fonni, Nuoro e San Pantaleo e le Launeddas del duo Vargiu Deplano. Seguirà il concerto dei Cordas et Cannas Acustic. La serata verrà presentata da Anna Bellu.

Per la serata di domenica 30 giugno l’organizzazione passa in mano al Comune di San Teodoro che, in collaborazione don il Comitato per la festa patronale ha organizzato l’evento artistico Ile de Soleil. A partire dalle 21 in scena Aerial & Dance Performer e Visual & Sound live show, a cura della MyM Group.

