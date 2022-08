A San Teodoro l’incontro con un granchio blu, ma è pericoloso

Una foto scattata a la Cinta mostra il granchio blu a spasso per il mare di San Teodoro

Nel mare de La Cinta, a San Teodoro è stato avvistato un granchio blu. Sembra pittoresco, ma è pericoloso per l’ecosistema marino. “15 metri dalla riva 20cm di diametro si nasconde sotto la sabbia”, spiega Alessandro Oggioni, autore della foto pubblicata sul gruppo Facebook ‘San Teodoro’. Si tratta di una delle specie aliene che si stanno diffondendo nel Mediterraneo a causa del surriscaldamento del mare.

La sua polpa è gustosa, ma gli effetti sull’ecosistema dei nostri mari sono devastanti: il granchio blu è un predatore in grado di nutrirsi di pesci, ma anche di altri granchi. Mettendo così a repentaglio gli equilibri della fauna marina in Sardegna. “Mangiatene più che potete” e “Speriamo che finiscano tutti in pentola il prima possibile” sono alcuni dei commenti alla foto pubblicata su Facebook.