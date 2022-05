L’evento a San Teodoro.

Come a Olbia nelle precedenti manifestazioni, anche San Teodoro si trasforma in un giardino grazie a Infioritalia. Nel fine settimana dal 20 al 22 maggio, si svolgerà la prima edizione di “San Teodoro in fiore”.

Nell’ambito dell’evento più atteso verranno realizzati dei tappeti floreali con la tecnica del fiore fresco e con la tecnica del fiore essiccato e triturato. Diciotto maestri infioratori coinvolti nell’iniziativa raggiungeranno il comune da diverse realtà del centro Italia (Cupramontana, Fabriano, Castelraimondo, San Gemini) e dalla Gallura, precisamente da Arzachena.

Il programma.

Ricco il programma, che prevederà tantissime manifestazioni che andranno in scena per le vie del paese gallurese.

Venerdì 20: Mattina: allestimenti Temporanei dislocati per il paese. Pomeriggio: realizzazione quadro interno chiesa visitatile anche nei mesi successivi alla manifestazione.

Sabato 21: Pomeriggio: preparazione dell’infiorata eseguita dall’associazione Infioritalia con la collaborazione dei ragazzi dell’orario Don Pala supportati dalle loro catechiste.

Domenica 22 : Visita rappresentazioni quadri nelle vie del paese e interno chiesa e delle maestose installazioni temporanee.

Per tutto l’arco della manifestazione nei pomeriggi delle tre giornate sarà presente l’associazione “Arti e Mestieri” con esposizioni artigianali che renderanno ancor più suggestivi i percorsi da visitare. Organizzato dal Centro Commerciale Naturale Live Teo-D’oro, in collaborazione con il Comune di San Teodoro.