Arzachena, i bambini della scuola primaria accolti dagli insetti, sciame di polemiche (Video)

Insetti nell’ingresso della scuola di via Petrarca.

I bambini della scuola primaria di Via Petrarca ad Arzachena sono stati accolti questa mattina da un piccolo sciame di insetti, come visibile nel video girato da un genitore all’ingresso dei bambini nell’istituto.

L’ingresso della scuola questa mattina.

Secondo le testimonianze alcuni genitori, che chiedono l’intervento del dirigente scolastico e della ASL, la situazione, che riguarda in particolare il locale esterno di accesso alla scuola, si protrarrebbe da qualche giorno, anche se finora nessuno sarebbe stato attaccato dagli insetti, che sarebbero non aggressivi.

Fonti interne della scuola riferiscono, però, che si tratterebbe, di un falso allarme, in quanto gli insetti, che sarebbero di specie non aggressiva nei confronti dell’uomo e non atta alle punture, non avrebbero nidificato, ma entrerebbero in modo del tutto casuale e imprevedibile nel locale esterno di accesso alla scuola, comunicante col giardino, solo per ripararsi dal calore quando quella parte di scuola è esposta ai raggi diretti del sole, per poi abbandonare il locale quando l’area è più ombrosa, come è possibile consatare nel video di questo pomeriggio.

L’ingresso della scuola questo pomeriggio.