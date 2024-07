San Teodoro mette sotto scorta le tartarughe

A San Teodoro iniziano ufficialmente le operazioni di monitoraggio dei nidi delle tartarughe caretta caretta. Ad annunciarlo lo stesso Comune, molto impegnato nella tutela delle spiagge. Dopo aver siglato un accordo con Legambiente e aver rimosso le macchine meccaniche di pulizia da tutto il territorio, ora vuole renderle sicure per la riproduzione di questi animali. Il progetto è realizzato dal AMP – Tavolara Punta Coda Cavallo nell’ambito della Rete Regionale per la conservazione della fauna marina della Regione Sardegna. Lo scopo è proteggere i nidi, sempre più minacciati dai predatori naturali, dall’eccessiva antropizzazione delle spiagge e dall’inquinamento. Il primo passo per difendere la specie è individuare la posizione del nido. Il secondo è metterlo in sicurezza fino al momento della schiusa. Il terzo è monitorare e assistere la schiusa secondo protocolli operativi definiti. Tutto questo si rende necessario a causa dell’alto tasso di mortalità dei piccoli.

L’individuazione dei nidi

Per individuare i nidi, fondamentale sarà il contributo di Kira, un cane Lagotto Romagnolo appositamente addestrato. Kira, grazie al suo olfatto, faciliterà l’individuazione dei nidi deposti. Il comune, inoltre, dà indicazioni sul corretto comportamento che i cittadini dovrebbero osservare. Diverse, infatti, sono le prudenze da seguire se ci si imbatte nella risalita dal mare di una tartaruga. È importante mantenersi ad una distanza di almeno 4 metri da essa. Non posizionarsi mai di fronte durante tutte le fasi della deposizione. Evitare di toccarla o di ostacolarne i movimenti. Fare silenzio ed evitare l’uso di flash e sorgenti luminose per non alterare le condizioni di luminosità. L’ente invita anche ad avvisare velocemente il personale dell’Area Marina protetta al numero 0789.203013; il Corpo Forestale al 1515 o la Capitaneria di Porto al 1530. In questo modo, verranno attivati tutti i protocolli.

