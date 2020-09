L’ordinanza del sindaco di San Teodoro.

A San Teodoro l‘inizio della scuola sarà posticipato ad ottobre. E’ questo il contenuto della nuova ordinanza del sindaco Domenico Mannironi che rinvia il ritorno in classe dell’istituto comprensivo di via Rinaggiu a

giovedì 1 ottobre.

La decisione è stata presa considerando il perdurante della situazione di emergenza sanitaria, per salvaguardare la salute della “popolazione scolastica” in modo effettuare uno screenig prima di procedere con l’avvio delle lezioni in aula. In questo modo si potrebbe verificare la presenza di possibili soggetti positivi al coronavirus, in maniera da arginare tempestivamente gli eventuali focolai e dare il tempo necessario per ottenere i risultati della mappatura.





