A Tempio si partirà da domani.

A Tempio Pausania partiranno da domani, venerdì 18 settembre le attività per i test sierologici dell’infezione da coronavirus su base volontaria del personale docente e non docente della scuola primaria, secondaria e superiore, in previsione dell’apertura dell’anno scolastico. Il Comune ha chiarito successivamente che per motivi organizzativi i test sierologici agli studenti saranno effettuati in una fase successiva.

I test si screening, gratuiti e su base volontaria, verranno effettuati venerdì 18 e lunedi 21 dalle 8 alle 13, nei locali della struttura Hospice in via Limbara. L’organizzazione dei prelievi si terrà evitando assembramenti e attenendosi alle disposizioni anti Covid.

