Nuovo cortile in una scuola.

È stato ultimato l’intervento di riqualificazione dell’area esterna dell’Istituto di San Teodoro, utilizzata dai bambini della scuola. I lavori hanno interessato il cortile dell’istituto, con l’installazione di nuovo tappeto in erba sintetica.

Questo consentirà ai bambini di giocare e correre in sicurezza in un luogo sicuro e pulito. Il nuovo manto è, inoltre, ignifugo, anallergico e antiscivolo. Il materiale è, infatti, soffice per consentire di attutire le cadute.

