Il dolore di Arnold Schwarzanegger.

Un messaggio toccante e commovente quello di Arnold Schwarzanegger per onorare Franco Columbu, l’amico di una vita che non c’è più. Il culturista e attore è scomparso nella giornata di ieri, 30 agosto, in seguito ad un malore mentre faceva il bagno nelle acque di San Teodoro.

“Franco mi hai sempre sentito dire che non mi piace quando le persone mi chiamavano self made man. Mi hai sempre sentito dire che sei una parte del motivo per cui non potrei mai accettare quell’etichetta – ha scritto l’attore e politico di origini austriache -. Vorrei che tu sapessi il perché. Dal momento in cui ti incontrai a Monaco sei stato il mio compare. Ci siamo stimolati a vicenda, siamo stati in competizione e a abbiamo riso in ogni nostro momento insieme”.

“Quando sono giunto in America ero solo. Avevo lasciato la mia famiglia, il mio Paese e tutta la mia vita alle spalle – spiega l’ex governatore della California –. Quando chiesi a Joe Weider di farti venire ad allenarti con me l’ho fatto perché sapevo che senza il mio migliore amico non sarebbe stato lo stesso”.

“Oggi sono devastato. Ma sono anche grato per 54 anni di amicizia e gioia condivisi con te. Gli allenamenti, le partite a scacchi, i lavoretti di edilizia, i pranzi, gli scherzi, le lezioni di vita… abbiamo fatto tutto insieme – prosegue Schwarzanegger -. Siamo cresciuti, abbiamo imparato, abbiamo amato. La mia vita è stata più divertente, più colorata e più completa per merito tuo”.

“Mi mancherai, ma so che una parte di te vivrà in me, in Debbie e in Maria e nei milioni di persone che hai ispirato con il tuo esempio quotidiano. Ci sarò sempre per Debbie e Maria, così tu potrai riposare senza preoccupazioni – conclude Arnold Schwarzenegger –. Ti voglio bene Franco. Ricorderò per sempre la gioia che hai portato nella mia vita, i consigli che mi hai dato e quella luce nei tuoi occhi che non si è mai affievolita. Eri il mio migliore amico”.

