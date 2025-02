Avvistamento documentato a San Teodoro: “Era una foca monaca, ne sono sicurissimo”

Simone Malavasi conosce il mare, conosce bene San Teodoro: “Ho visto una foca monaca, ne sono sicurissimo”. Le immagini non sono perfette, ma lui ne è certo. “Erano le 7.40 del 3 febbraio e, come spesso mi capita, ero in riva per fare delle riprese – racconta Malavasi, operatore dell’Area marina Tavolara Punta Coda Cavallo -. Ho visto quella sagoma scura e ci ho messo un po’ a realizzare che non si trattava di un sub o un delfino”. Nonostante l’emozione ha cercato di documentare l’incontro. “Faceva capolino, poi tornava sott’acqua e quello che mi ha fatto realizzare di cosa potesse trattarsi era la velocità con cui riemergeva a una ventina di metri di distanza – racconta -. In pochi attimi sbucava in un altro punto, sembrava che giocasse a nascondino con me: è stato meraviglioso”.

Simone Malavasi è emiliano, ma ormai ha messo qui radici. “Da 15 anni non metto più piede lì, sono un’ex emiliano: da allora sto a San Teodoro”, rivela. Pur arrivando dalla provincia di Reggio Emilia ha dimestichezza col mare e coi suoi abitanti. “Da tempo qui organizzo tour per l’avvistamento di delfini, ma mai mi era capitato di vedere una foca – confessa -. Qualcuno, persone affidabili, mi aveva parlato di un avvistamento a Cala Gonone, ma mai mi sarei immaginato di trovarmela davanti così”. La leggendaria abitante del Golfo di Orosei aveva lasciato spazio ai turisti, ma negli ultimi anni sono aumentati gli avvistamenti nel Mediterraneo. Per tutelare la protagonista del video Malavasi non rivela la posizione precisa. Le immagini, per quanto poco definite con lo zoom, sembrano dargli ragione: “Non ho dubbi, era lei“.

Il video di Simone Malavasi

