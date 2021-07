Cacca di cavallo a La Cinta.

La spiaggia di La Cinta a San Teodoro è invasa dalla cacca di cavallo. Ad avere la brutta sorpresa stamattina è stata una turista che si era recata là per trascorrere una giornata al mare.

La vicenda ha fatto discutere anche i residenti del paese, i quali si sono scagliati contro i maneggi della zona. Diversi escrementi degli equini, che stamattina sono stati portati nella spiaggia da un maneggio per la loro passeggiata quotidiana, sono stati lasciati sulla sabbia e dimenticati là per tutta la giornata sotto gli occhi increduli dei turisti che si trovavano là per passare le loro vacanze. “Stasera torneremo nella spiaggia e puliremo tutto, non ci siamo accorti degli escrementi rimasti nella sabbia”, si sono scusati dal maneggio.

(Visited 283 times, 283 visits today)