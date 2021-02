Il programma Striscia la notizia.

Il parroco di San Teodoro, don Alessandro Cossu, torna a far parlare di sé. Il sacerdote, nella serata del 12 febbraio, è stato tra i protagonisti, su Canale 5, della rubrica I nuovi mostri del programma Striscia la notizia. Una nuova apparizione in tv dovuta alle innumerevoli cover di hit famose rivisitate in chiave religiosa.

In particolare ciò che ha attirato l’attenzione della coppia di conduttori Greggio -Iachetti, è stata la rivisitazione della hit degli anni 90 Dragostea din tei, trasformata da don Alessandro in Parliamo di Gesù. Il video, andato in onda nel corso di Striscia la notizia, vede il parroco esibirsi in un duetto con Katerina Begu, la cantante originale del brano.

“Poco importa se nalla rubrica I nuovi mostri – ha commentato con il suo consueto spirito il parroco -. Il fine è parlare di Gesù, quindi va bene così. E poi, spesso, si utilizza il termine mostro nell’accezione di genio e io lo interpreto così”.

Ed è proprio questo l’intento di Don Alessandro. Un parroco moderno che ha fatto dei social un mezzo di comunicazione per arrivare a tutti, soprattutto ai più giovani, così da invogliarli ad avvicinarsi alla parola di Dio in maniera divertente.

