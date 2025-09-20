Tragedia in spiaggia a San Teodoro, 65enne muore dopo un malore

Muore dopo un malore nella spiaggia di San Teodoro.

La spiaggia della Cinta a San Teodoro è stata scenario di una tragedia quando, nel primo pomeriggio di oggi, 20 settembre, un turista tedesco di 65 anni, in vacanza in Sardegna con la moglie e i tre figli, è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava nell’acqua bassa.

Secondo quanto riferito dai testimoni, l’uomo si sarebbe improvvisamente accasciato davanti ai bagnanti, richiamando l’attenzione immediata del bagnino e di un’infermiera che, trovandosi in spiaggia per caso, non ha esitato a prestare il proprio aiuto. Le manovre di soccorso sono state tempestive e l’arrivo dell’elisoccorso Areus, insieme al personale del 118 giunto a bordo di un’ambulanza, ha confermato la gravità della situazione. Nonostante ogni tentativo di rianimazione, però, per il turista non è stato possibile evitare l’esito più tragico.

