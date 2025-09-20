Ferita dall’elica della barca a La Maddalena, grave una donna

Grave una donna ferita dall’elica di una barca a La Maddalena.

Un pomeriggio di vacanza si è trasformato in paura nell’isola di Santa Maria, nell’arcipelago di La Maddalena, dove una turista francese di 58 anni è rimasta gravemente ferita in circostanze ancora da chiarire. L’episodio è avvenuto oggi, 20 settembre, mentre la donna stava salendo a bordo di un’imbarcazione ed è stata urtata dall’elica del mezzo, riportando profonde lesioni alle gambe.

La richiesta di aiuto è scattata immediatamente e i primi soccorsi sono stati prestati dai militari della Guardia Costiera di La Maddalena insieme al personale sanitario del 118. Le condizioni della ferita sono apparse subito particolarmente critiche, tanto da rendere necessario il trasferimento con l’elisoccorso Areus all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, dove i medici hanno preso in carico la paziente.

