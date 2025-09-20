Le ricerche per ritrovare Cinzia Pinna.

Le ricerche per ritrovare Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre a Palau, hanno subito un’intensificazione significativa nelle ultime ore. La giovane, che avrebbe trascorso la serata in un locale della località gallurese, non ha più dato alcun segno di vita e il suo cellulare risulta spento, generando crescente apprensione tra familiari e cittadini.

Questa mattina, 20 settembre, la sorella Carlotta Pinna ha promosso la formazione di un gruppo di volontari partito dal parcheggio del campo sportivo di Castelsardo a bordo di un bus diretto a Palau, scelta come sede operativa dalla Protezione Civile. L’iniziativa ha visto una massiccia partecipazione di cittadini pronti a collaborare con le autorità nelle operazioni di ricerca.

Sul territorio sono operative le squadre del Cvsm – Corpo Volontari Soccorso Marittimo, Protezione Civile San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Palau, insieme alle unità cinofile e ai droni impiegati per le ricognizioni dall’alto. Anche un elicottero della Protezione Civile sorvola costantemente la zona.

La scomparsa, che dura ormai da oltre una settimana, di Cinzia Pinna, appartenente a una nota famiglia di ristoratori locali, ha suscitato forte preoccupazione nella comunità. La sorella continua a invitare chiunque abbia informazioni a mettersi in contatto tramite social o messaggi privati, nella speranza di riportare presto la giovane a casa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui