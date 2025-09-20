Ricerche serrate per Cinzia Pinna, scomparsa a Palau da una settimana

Cinzia Pinna

20 Settembre 2025

di Pietro Serra

Le ricerche per ritrovare Cinzia Pinna.

Le ricerche per ritrovare Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre a Palau, hanno subito un’intensificazione significativa nelle ultime ore. La giovane, che avrebbe trascorso la serata in un locale della località gallurese, non ha più dato alcun segno di vita e il suo cellulare risulta spento, generando crescente apprensione tra familiari e cittadini.

Questa mattina, 20 settembre, la sorella Carlotta Pinna ha promosso la formazione di un gruppo di volontari partito dal parcheggio del campo sportivo di Castelsardo a bordo di un bus diretto a Palau, scelta come sede operativa dalla Protezione Civile. L’iniziativa ha visto una massiccia partecipazione di cittadini pronti a collaborare con le autorità nelle operazioni di ricerca.

Sul territorio sono operative le squadre del Cvsm – Corpo Volontari Soccorso Marittimo, Protezione Civile San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Palau, insieme alle unità cinofile e ai droni impiegati per le ricognizioni dall’alto. Anche un elicottero della Protezione Civile sorvola costantemente la zona.

La scomparsa, che dura ormai da oltre una settimana, di Cinzia Pinna, appartenente a una nota famiglia di ristoratori locali, ha suscitato forte preoccupazione nella comunità. La sorella continua a invitare chiunque abbia informazioni a mettersi in contatto tramite social o messaggi privati, nella speranza di riportare presto la giovane a casa.

