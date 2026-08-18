Entra in acqua e muore: tragedia in spiaggia ad Aglientu

La tragedia ad Aglientu.

Una tragedia si è consumata questa mattina, martedì 18 agosto, lungo la spiaggia di Rena Matteu, nel territorio di Aglientu. Un turista straniero ha perso la vita dopo essere entrato in mare, stroncato da un malore. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto anche con l’elisoccorso, ogni tentativo di rianimarlo si è purtroppo rivelato vano.

I presenti, accortisi immediatamente della gravità della situazione, hanno lanciato l’allarme al numero unico per le emergenze. La centrale operativa del 118 ha inviato tempestivamente sul posto i propri operatori e l’elisoccorso per prestare le prime cure nel minor tempo possibile. Nonostante la rapidità e i prolungati tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.







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