L’evento di windsurf a San Teodoro.

Grande successo per l’evento a San Teodoro dedicato al windsurf. Erano più di 30 i partecipanti, tra adulti e bimbi, i neofiti che hanno provato sulla spiaggia di La Cinta sia il sabato che la domenica. Una giornata di grande partecipazione, agevolata anche dalle temperature primaverili.

“Siamo decisamente soddisfatti e si può dire senz’altro si sono create le condizioni per iniziare un discorso di attivazione di corsi a partire dalle prossime settimane”, ha dichiarato Nicola Canalis presidente del Windsurf Club Coda Cavallo. Sentita anche la partecipazione della squadra agonistica del club nautico Arzachena, con una decina di ragazzini fra i 10 e i 15 anni, che hanno contribuito a colorare la manifestazione con le loro vele facendo un allenamento dimostrativo durante le prove dei neofiti.

“Una dimostrazione che in Sardegna si può e si deve sfruttare il mare come risorsa per gli sport acquatici e il turismo 365 giorno l’anno”, aggiunge. Alla manifestazione hanno collaborato anche Manuela Ferro, già attiva nel Comune di San Teodoro nella promozione e creazione di eventi sportivi, e non solo, e di istruttori qualificati come Eugenio Patrone, Diego Filippini e Francesca Alvisa, i quali si sono spesi con passione a titolo gratuito per la riuscita dell’evento.

