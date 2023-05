Sant’Antonio di Gallura dice addio a Giovanna Orecchioni, aveva 89 anni

Dolore a Sant’Antonio di Gallura per la scomparsa di Giovanna Orecchioni.

Giovanna Orecchioni, una donna umile e buona che ha rappresentato un punto di riferimento per molte persone, a Sant’Antonio di Gallura, grazie alla sua fede forte, è mancata all’età di 89 anni. Prima di spirare, ha ricevuto gli ultimi conforti religiosi che le hanno portato pace e serenità.

Per onorare la sua memoria, i funerali di Giovanna Orecchioni sono stati programmati per giovedì alle ore 16, presso l’oratorio parrocchiale. Sarà un momento di commiato in cui parenti, amici e conoscenti potranno unirsi per ricordare e rendere omaggio alla sua vita e al suo impegno nel essere un esempio di bontà e fede per tutti.

