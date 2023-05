Fermato un minore a Olbia.

Nel porto di Olbia, il personale della security portuale dell’AdSP del Mare di Sardegna ha impedito l’imbarco clandestino di un minorenne di origine algerina, ma con documenti italiani, su una nave diretta a Livorno. Il giovane è stato scoperto intorno alle 21 mentre cercava di salire a bordo del traghetto aggrappato al pianale di un semirimorchio.

Dalle indagini è emerso che il minorenne aveva già tentato di eludere i controlli in precedenza, provando a superare le recinzioni dell’area ad accesso ristretto. Il recidivo è stato quindi consegnato alla Polizia di frontiera per l’identificazione. Questo episodio rappresenta uno dei numerosi casi di imbarco clandestino che si sono verificati nei porti sotto la competenza dell’AdSP.

Pertanto, in vista della stagione estiva e dell’aumento dei traffici da e per la Sardegna, l’Ente ha intensificato i controlli sui veicoli in fase di imbarco e nei parcheggi dei semirimorchi, al fine di proteggere la salute di coloro che tentano disperatamente di superare i confini dell’isola in modi non autorizzati.

