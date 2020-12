Il cantautore Gabriele Marras.

Si è esibito nella notte di Natale nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio di Gallura il giovane cantautore Gabriel, Gabriele Marras. In questo modo ha voluto omaggiare il suo paese e i suoi compaesani. Un augurio sulle note di Silent night per far sì che la notte del Santo Natale 2020 non fosse realmente silenziosa.



Il giovane, a breve, sarà il protagonista anche di un breve videoclip e gennaio 2021 vedrà l’uscita del suo singolo. Un brano dedicato alla sua Sardegna ed in particolare al paese di Bitti, colpito lo scorso 28 novembre da una tragica alluvione.

Gabriel è un imprenditore edile di 27 anni originario di Sant’Antonio di Gallura. È a capo, insieme con il padre, dell’impresa di famiglia che segue con passione. Ma sono il canto e la musica che vorrebbe diventassero il suo mestiere ed è in questo senso che sta orientando la sua vita.

